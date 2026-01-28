"Впереди тяжелые бои": Бунятов о ситуации в Волчанске

Фронт

Реклама

На Волчанское направление россияне начали опрокидывать много резервов. Впереди тяжелые бои.

Об этом рассказал военнослужащий НГУ Станислав Бунятов.

«На этом направлении нас снова ожидают довольно тяжелые бои, борьба за прибрежную зону Северского Донца и ее логистическую составляющую», — отметил Бунятов.

Реклама

В Мерже появились кадры, на которых россияне жалуются на то, что их транспорт разрушен.

Росіяни у Вовчанську

Ранее военный рассказывал о ситуации в Волчанске. Город винью разрушен.

«Было определенное ненастье, туманы и россиянам удалось немного продвинуться в самом центре города. Сейчас ситуация стабильная. Тумана нет, сейчас заморозки. То есть погода изменилась, БПЛА могут активнее использоваться. Летать и показывать нам всю ситуацию, происходящую на поле боя. Поэтому эти наступления уже прекратились так сказать», — сказал он.

Напомним, бойцы РФ в Волчанске сосредоточились на логистике переднего края . К этому они прибегают по неспособности противника добиться успеха в прямых боевых действиях.

Реклама

Как подчеркнул Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес», для врага принципиально важно обрезать ВСУ возможности обеспечить логистическую группировку войск, выполняющую задачи по обороне города Волчанск и линии госграницы с Россией.