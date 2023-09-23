"Впереди "зубы Суровикина": в ВСУ рассказали о контрнаступлении и особенностях обороны россиян

В районе Роботиного ВСУ продолжают наступательную операцию. Быстро наши бойцы там не продвигаются, но определенное движение есть.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Довольно тяжело, потому что у врага насыщенная оборона. И поэтому мы идем от лесопосадки к лесопосадке. Иногда на сутки выходит 50-100 метров, иногда 300-400 метров. Враг не кажется просто так, хотя и терпит большие потери, особенно в технике. Двое последних суток мы фиксируем более 50 единиц утраченной врагом техники", – заметил он.

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По словам Штупуна, каждый удар в глубоком тылу противника, по пунктам управления или каким-либо логистическим целям, составам боеприпасов помогает, в частности, и нашей группировке определенным образом двигаться вперед.

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Как отмечает Штупун, у врага достаточно глубоко эшелонированная оборона. Да, условно три каких-то линии, но у каждой так называемой линии еще есть большое количество траншей, противотанковых рвов, минных заграждений.

"То есть мы можем преодолеть определенный ров, но за ним еще стоят мины или бетонные так называемые "зубы Суровикина"... "Зубы дракона", которые некоторые называют "линией Суровикина". Оборона есть, враг действует такими небольшими группами, они закапываются и очень тяжело дается каждая лесопосадка, каждая высота, каждые 100 метров продвижения вперед", – объяснил полковник.

Ранее отмечалось, что государство-агрессор на севере временно аннексированного Крыма, а именно в районе Армянска, Медведевки и Джанкоя, выстроило серьезные линии обороны. Эти оборонительные сооружения сопоставимы с теми, что в Запорожской области.

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