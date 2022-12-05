Впервые через 100 лет: украинский "Щедрик" снова прозвучал в стенах легендарного Карнеги Холл

Композицию исполнили детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Мысль" из Нью-Йорка и хор "Тринити Уол-Стрит"

В воскресенье, 4 декабря, всемирно известная композиция "Щедрик" композитора Николая Леонтовича снова прозвучала в стенах легендарного Карнеги Холл в Нью-Йорке.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Николай Кулеба.

Он отметил, что именно в этом зале 100 лет назад американцы впервые услышали эту композицию, которая впоследствии станет символом Рождества.

"Именно здесь 100 лет назад американцы впервые услышали знаменитую рождественскую мелодию Леонтовича и влюбились в нее. Теперь Carol of the Bells является необходимым атрибутом Рождества для сотен миллионов людей в США и всем мире", — сообщил министр.

Чтобы подчеркнуть важность "Щедрика" для украинской культуры перед выступлением к аудитории обратились президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена.

"Украина гордится произведением Леонтовича. Через него мы рассказываем миру об украинской культуре и идентичности. Это особенно важно сейчас, когда Россия пытается уничтожить наш народ. Именно поэтому вечер начался с аплодисментов военным Вооруженных Сил Украины".

Глава МИД сообщил, что на концерте по случаю столетия "Щедрика" выступили Украинский детский хор "Щедрик" из Киева, украинский хор "Мысль" из Нью-Йорка и хор "Тринити Уол-Стрит".

Также во время концерта композитор Тревор Вестон представил новую композицию на произведение Сергея Жадана, написанное специально для этого концерта.

Министр добавил, что часть денег, собранных во время концерта, направят на восстановление Украины в рамках United24.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевский детский хор на центральном вокзале города Нью-Йорк исполнил "Щедрик", даже не снимая верхнюю одежду.

Кроме того, мы ранее информировали, что пластинку, прославившую Украину еще 100 лет назад, впервые услышали в Киеве.

Стоит отметить, что композиция Николая Дмитриевича Леонтовича "Щедрик" является самой известной среди рождественских песен для украинцев и западного мира. Она породила бесчисленное количество каверов и стала рождественской классикой в США и других странах мира.

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