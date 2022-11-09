Впервые это был стресс: жена Арестовича рассказала об отдыхе с предыдущими семьями мужа

У Алексея Арестовича уже было два предыдущих брака.

Супруга советника Офиса президента Алексея Арестовича Анастасия рассказала, что общается с его двумя предыдущими супругами.

Об этом она сказала в интервью блогерке Анне Олицкой.

По словам Анастасии, она не планировала встречаться с мужем, который уже был дважды женат.

"До нашей встречи с Алексеем я своих подружек отказывала от подобных отношений. И вот сама попала в такую историю. Но когда влюбляешься, правила не работают", — сказала она.

Анастасия сообщила, что общается с супругами мужа. И добавила, что это заслуга каждой из них.

"Все люди взрослые. У всех есть дети, а дети – первостепенное. Мы не общаемся каждый день, но мы можем спокойно обсудить все", — добавила Анастасия.

По ее словам, сначала было сложно.

"Я помню, как мы отдыхали вместе впервые. Были все дети и мамы детей. Впервые это был стресс. Потом ты просто растешь над собой. Я уже тогда занималась психологией и работала с собой в этом направлении, выстраивала отношения с детьми. в том числе. Я искала разные мотивации: ради себя, Алексея, детей", — рассказала Анастасия Арестович.

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В семье политика есть определенные семейные традиции. Анастасия Арестович с мужем любят просматривать один из самых известных сериалов.

Также пара находит время для романтики. К примеру, обедают вместе в хорошем месте.

Известно, что пара еще в 2014 году вместе ездила в зону АТО, чтобы доставить туда волонтерскую помощь.

Алексей Арестович счастлив в браке со своей супругой Анастасией.

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