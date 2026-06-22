Впервые раскрыли характеристики украинской ракеты Барс RS: ее могли применять для ударов по Москве.

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Во время оборонной выставки Eurosatory 2026 в Париже была представлена украинская крылатая ракета «Барс RS». По данным экспертов, именно этот тип вооружения могли использоваться при атаках по Москве в мае и июне 2026 года.

Об этом сообщает Defense Express.

Название компании-производителя не разглашается из соображений безопасности. В то же время впервые стали известны тактико-технические характеристики ракеты, что позволяет оценить ее возможности и отличия от базовой версии «Барс».

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Как сообщает Janes со ссылкой на представителей производителя, ракеты этого типа уже применяются для ударов на расстояние до 1000 километров. Модификация «Барс RS» получила увеличенный топливный бак, большую взлетную массу и усиленную боевую часть. Другие характеристики:

масса боевой части составляет 22 кг;

максимальная взлетная масса — 135 кг;

объем топливного бака — 95 литров.

В то же время, разработчики заявляют о существовании варианта с массой до 220 кг, а также нескольких конфигураций боевой части — от 22 до 105 кг.

По имеющейся информации, уже совершено около 7 тысяч пусков ракет семейства Барс. При применении их крейсерская скорость составляет 400–450 км/ч, а максимальная — до 620 км/ч.

Как уже отмечалось ранее, Украина приближается к запуску «роев» ракет «Рута» — речь идет об одновременном применении десятков ударных средств, что может существенно усилить дальние атаки. Ключевая технология — боевой ШИ Hivemind — он позволяет ракетам и дронам действовать автономно, менять маршрут и выполнять задачи без постоянного контроля человека. Испытания уже подтвердили работу системы — во время тестов дроны самостоятельно координировали действия, что открывает возможность создания полноценных ударных «роев».

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