ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
234
Время на прочтение
1 мин

Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном ССО: видео

Силы специальных операций рассказали о дип страйке в Ростовской области РФ: дрон сбил вертолет Ми-8.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Вражеский вертолет Ми-8

Вражеский вертолет Ми-8 / © Укрінформ

Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном Сил специальных операций.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ССО.

Каждая миссия нуждается в креативе, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

«Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут», — подчеркнули в ССО.

На кадрах видео указывается, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Кутейниково, Ростовской области РФ беспилотником FP-1.

Напомним, ранее командир экипажа БПЛА «Кара небесная» бригады «Рубеж» Андрей Отченаш рассказал, как туман и дожди на Покровском направлении влияют на атаки РФ.

Дата публикации
Количество просмотров
234
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie