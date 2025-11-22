- Дата публикации
Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном ССО: видео
Силы специальных операций рассказали о дип страйке в Ростовской области РФ: дрон сбил вертолет Ми-8.
Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном Сил специальных операций.
Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ССО.
Каждая миссия нуждается в креативе, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.
«Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут», — подчеркнули в ССО.
На кадрах видео указывается, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Кутейниково, Ростовской области РФ беспилотником FP-1.
