Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном ССО: видео

Вражеский вертолет Ми-8 / © Укрінформ

Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном Сил специальных операций.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице ССО.

Каждая миссия нуждается в креативе, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов.

«Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут», — подчеркнули в ССО.

На кадрах видео указывается, что вертолет был сбит в районе населенного пункта Кутейниково, Ростовской области РФ беспилотником FP-1.

