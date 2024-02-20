Впервые с начала полномасштабного вторжения Зеленский собирает фракцию "Слуга народа" — о чем будут говорить

В ВР уже назвали встречу "неординарным событием".
Завтра, 21 февраля, президент Украины Владимир Зеленский созывает встречу с фракцией "Слуга народа" впервые с начала полномасштабного вторжения.
Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Темы встречи не сообщают. В то же время Железняк назвал это событие "неординарным".
"Пока бы не преувеличивал слухи, что там может быть, но событие неординарное в наших политических реалиях", — написал нардеп.
Ранее ТСН.ua сообщал о том, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, народные депутаты и большинство чиновников, которые приобщаются к работе на международных площадках во время заграничных поездок, являются только "туристами". Это заявление вызвало резкую критику со стороны нардепа от "Слуги народа" Дмитрия Наталухи.
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