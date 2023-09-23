"Впервые с начала полномасштабной войны": Зеленский признался, что они с женой сделали в Канаде

Визит в США и Канаду дал возможность президенту Украины Владимиру Зеленскому с первой леди Еленой Зеленской провести три дня вместе.

Об этом президент рассказал на неформальной встрече с украинской диаспорой 22 сентября в Торонто. Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

По словам Владимира Зеленского, у них с женой не было такой возможности с начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.

"Я очень рад быть здесь с женой. Три дня вместе, впервые с начала полномасштабной войны. Спасибо, Джастин", – сказал президент, обращаясь к премьер-министру Канады Джастину Трюдо, также находившемуся в зале.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 21 сентября вместе с женой Еленой прибыл с неанонсированным визитом в Канаду.

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