Впервые с начала войны банки планируют смягчить условия кредитования: для кого и что изменится

Объем ссуд как бизнеса, так и населения в следующие четыре квартала продолжит расти, свидетельствует опрос.

Финучреждения впервые с начала войны планируют в ІІІ квартале смягчать кредитование для малого, среднего бизнеса и для населения как для ипотечных, так и потребительских кредитов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Количество одобренных заявок на займы населению продолжает расти. Респонденты сообщили о росте кредитного риска и ожидают его повышения в ІІІ квартале", — говорится в сообщении.

Как свидетельствуют результаты ежеквартального опроса банков об условиях кредитования, объем ссуд как бизнеса, так и населения в следующие четыре квартала продолжит расти.

Спрос на ипотеку растет третий квартал подряд, а на потребительские кредиты впервые с IV квартала 2021 года. Прежде всего, спрос домохозяйств на кредиты стимулируют более низкие процентные ставки. В ІІІ квартале банки и дальше ожидают роста спроса населения на кредиты.

"Кредитные стандарты для бизнеса во II квартале несколько повышены. Больше всего – для долгосрочных и валютных займов. В III квартале, впервые с начала полномасштабного вторжения России, банки планируют ослабить корпоративные стандарты кредитования для МСП, краткосрочных и гривневых кредитов. В то же время финучреждения ожидают дальнейшего повышения кредитных стандартов для долгосрочных и валютных ссуд", — отметили в Нацбанке.

Справка:

Опрос об условиях банковского кредитования проводился с 13 июня по 7 июля среди кредитных менеджеров банков. Ответы дали 26 финансовых учреждений. Их доля в общем объеме активов банковской системы составляет 96%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины

Как сообщалось ранее, "Сенс Банк" официально стал государственным. Так, находящиеся под международными санкциями владельцы существенной доли "Смысл Банка" отныне лишены права распоряжаться своими активами и отчуждать их любым способом.

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