Впервые с начала войны: на ЗАЭС произошел опасный сбой, МАГАТЭ забило тревогу

Запорожская АЭС / © Associated Press

Оккупированная Запорожская АЭС впервые с начала полномасштабного вторжения пережила критический 12-часовой сбой связи. Такие перебои создают дополнительные риски для ядерной безопасности и затрудняют контроль ситуации на объекте.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Потеря связи на ЗАЭС

По информации МАГАТЭ со ссылкой на данные станции, 27 мая Запорожская АЭС почти на 12 часов потеряла стационарную телефонную связь и доступ к Интернету. Причины сбоя оперативно выяснить не удалось, однако инцидент совпал во времени с сообщениями об атаках вблизи Энергодара, где проживает значительная часть работников станции.

В МАГАТЭ подчеркнули, что подобные перебои повышают риски для ядерной безопасности и затрудняют мониторинг ситуации на объекте.

«В течение многих часов мы не могли связаться с нашей командой экспертов на объекте, а станция не могла общаться с внешним миром обычным способом. Это, безусловно, было очень тревожным событием с точки зрения ядерной безопасности и защищенности«, — заявил Гросси.

В агентстве также сообщили, что в последнее время в районе станции неоднократно возникали перебои с электроснабжением из-за боевых действий.

Кроме того, на ЗАЭС заявили о повреждении одного из служебных автомобилей в результате атаки беспилотника. По данным станции, удары дронов также были направлены по гражданской инфраструктуре Энергодара, в частности по пожарной части.

Проблемы с дизтопливом для ЗАЭС

На фоне обострения ситуации поставки дизельного топлива для обслуживания оборудования временно останавливали. Вместе с тем на станции заверили, что имеющихся запасов достаточно для более чем 10 дней работы аварийных генераторов.

Сейчас Запорожская АЭС получает внешнее питание только через одну линию электропередачи после того, как основная линия была отключена еще в марте. До начала полномасштабного вторжения объект был подключен сразу к 10 линиям электропередачи.

Гросси подчеркнул, что бесперебойные поставки дизельного топлива являются критически важным для функционирования систем охлаждения реакторов и резервного энергообеспечения.

"Любые перебои с поставками дизельного топлива снижают устойчивость станции в момент, когда она и так остается крайне уязвимой с точки зрения внешнего электроснабжения», — отметил директор МАГАТЭ.

Агентство продолжает консультации с Украиной и Россией относительно возможного временного прекращения огня в районе станции для ремонта линии электропередачи 750 кВ. Впрочем, сложная ситуация вблизи линии фронта существенно усложняет как проведение ремонтных работ, так и сам переговорный процесс.

Отдельно в агентстве сообщили, что за последнюю неделю в зоне наблюдения Чернобыльской площадки зафиксировали около 20 беспилотников.

Напомним, после атаки дронов 3 мая на лабораторию радиационного контроля ЗАЭС эксперты МАГАТЭ обнаружили повреждения части метеорологического оборудования, которое прекратило работать. Гросси призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных объектов, поскольку подобные инциденты представляют риски для ядерной безопасности.

