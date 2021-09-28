Впервые со времен Второй мировой: коронавирус привел к уменьшению продолжительности жизни

Впервые со времен Второй мировой: коронавирус привел к уменьшению продолжительности жизни

В среднем речь идет о полтора-два года.

Пандемия COVID-19 привела к сокращению продолжительности жизни в 27 странах мира.

Об этом говорится в исследовании Оксфордского университета, рассказали в Сніданку з 1+1.

За время пандемии средняя продолжительность жизни в развитых странах сократилась на полтора-два года. Больше всего эта тенденция заметна в США. Там ожидаемая продолжительность жизни сократилась более чем два года. В первую очередь на такие цифры повлияла смертность среди мужчин трудоспособного возраста.

Зато в Европе жертвами коронавируса чаще всего становились люди старше 60 лет. Существенным продолжительность жизни сократилась в Литве — более чем полтора года.

Ученые отметили, что это наибольшее падение продолжительности жизни со времен Второй мировой войны.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения стремится возобновить расследование происхождения COVID-19 и уже собрала команду из 20 ученых для поиска новых доказательств. Ученым планируют поручить изучить, мог коронавирус "убежать" из лаборатории, а также провести более широкое расследование будущих вирусных рисков и связей с поведением человека.

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