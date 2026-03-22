Впервые Украину посетил топ-генерал НАТО: какова цель визита
Украину посетила делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье.
Впервые во время полномасштабной войны Украину посетило военное командование НАТО высокого уровня — делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенными Вооруженными Силами НАТО по трансформации.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.
Стороны говорили о привлечении украинских военных к предстоящим учениям НАТО в качестве условного противника (Red Team). По словам Палисы, прошлогодний опыт участия украинских подразделений показал союзникам новейшие методы ведения войны — в обучающих сценариях украинские команды продемонстрировали существенное преимущество.
Также отдельно говорили о будущем JATEC (Общий центр НАТО-Украина).
«Мы выходим на финальный этап развертывания украинских систем управления, развиваем аналитические возможности и приобщаемся к масштабированию учебных программ. Сегодня Украина — это не только потребитель безопасности. Украина — это ее производитель», — подытожил Палиса.
Раньше мы писали, какие шансы Украины на вступление в ЕС и на что может рассчитывать Киев.