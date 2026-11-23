Экс-министр обороны Михаил Федоров / © Associated Press

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Впервые за время работы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможных нарушений в сфере обороны заседание 23 ноября проигнорировали все пятеро приглашенных топ-чиновников и силовиков. В то же время, комиссия поддержала решение о принудительном приводе экс-министра обороны Михаила Федорова с помощью Нацполиции.

Об этом на заседании комиссии заявил ее глава народный депутат Алексей Гончаренко, сообщила корреспондентка ТСН.

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Кто не явился на ВСК 23 ноября

Впервые с начала работы парламентской ВСК на ее заседание не прибыл ни один из пяти приглашенных. Среди них:

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бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко,

экс-глава СБУ Василий Малюк,

директор НАБУ Семен Кривонос,

глава САП Александр Клименко,

детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов.

Кроме того, ВСК приняла решение о принудительном приводе Федорова на заседание, которое запланировано на 7 декабря. Такое решение поддержали восемь из 14 членов комиссии. Его выполнение было поручено Национальной полиции. В целом, Федоров уже трижды не приходил на заседание ВСК.

По словам Гончаренко со ссылкой на информацию от СБУ, Малюк находится в зоне боевых действий. В НАБУ, по его словам, не дали никакого ответа по поводу неявки представителей бюро. Что касается руководителя САП, то в ведомстве сообщили, что у Клименко сегодня важная международная встреча.

«Я был одним из тех, кто против уничтожения НАБУ и САП, но это не информационная атака, но подотчетность должна быть. Приглашаю вас еще раз, можете сами выбрать дату», — обратился глава ВСК.

Он также сообщил, что заслушать Малюка и Кривоноса на ВСК хотели после показаний генерал-майора Сергея Дуки на предыдущем заседании.

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«По словам Дуки, Малюк давал указания "не двигать" дела в отношении работников НАБУ. И именно он познакомил генерала с Андреем Осиповым по прозвищу "Криминал", которого сегодня подозревают по делу "Карфаген". Кравченко, который, кстати, позорно сбежал из Украины, по словам Дуки, ссылался на "политические решения" вместо того, чтобы выполнять требования закона», — говорится в сообщении Гончаренко.

Почему ВСК проголосовала за принудительный привод Федорова

Отдельно Гончаренко объяснил в Сети, почему комиссия приняла решение о принудительном приводе Федорова через полицию.

По его словам, 31 августа экс-министр не пришел на заседание комиссии и не сообщил причину своего отсутствия.

4 сентября Фонд «Східна Европа», где Федоров на тот момент работал и был забронирован, проинформировал ВСК, что он находится в заграничной командировке. Нардеп утверждает, что Федорову также объяснили возможность присоединиться к заседанию онлайн, однако он не воспользовался этой возможностью.

14 сентября Фонд подтвердил получение приглашения. В то же время вместо непосредственного участия в работе комиссии в ВСК поступило письмо от адвоката Федорова, которое, по словам Гончаренко, было непонятным.

«Командировка при наличии возможности присоединиться онлайн и несогласие с решением комиссии не являются уважительными причинами неявки. Обязанность явиться по приглашению ВСК прямо устанавливает часть 1 статьи 19 Закона "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины". Поэтому на основании части 4 этой статьи комиссия обращается к Национальной полиции по поводу применения привода», — говорится в сообщении нардепа.

Дата публикации 13:32, 23.11.26 Количество просмотров 4 На заседание ВСК не пришли все 5 приглашенных: Федорова приведут принудительно

Напомним, впервые на свое заседание ВСК вызвала Федорова на 31 августа на 13:00. Гончаренко тогда заявлял, что у парламентариев возникло много вопросов к экс-министру, поэтому его пригласили для предоставления объяснений и свидетельств о резонансной операции «Мидас», информацию о которой НАБУ обнародовало 11 ноября 2025 года. Речь идет о масштабном антикоррупционном расследовании, в рамках которого детективы разоблачили высокоуровневую преступную организацию, которая контролировала закупки в сфере энергетики (в частности у НАЭК «Энергоатом») и требовала с подрядчиков 10-15% «откатов» от стоимости контрактов, в частности на строительстве защитных сооружений на энергообъектах.

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