Впервые в истории ПЦУ Эпифаний совершает богослужение на Рождество в Киево-Печерской лавре: трансляция

Уже сегодня, 7 января состоится историческое богослужение.

Митрополит Православной церкви Украины Эпифаний проведет рождественское богослужение 7 января в Успенском соборе Киево-Печерской лавры, который на этой неделе был возвращен под контроль государства после истечения срока аренды УПЦ МП.

Праздничная Божественная литургия по случаю Рождества Христова запланирована на 9 часов утра.

Напомним, 31 декабря УПЦ МП провела последнюю службу в Верхней лавре. 1 января 2023 года УПЦ МП уже не допустили на территорию Успенского и Трапезного соборов.

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