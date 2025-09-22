Впервые в истории: "Призраки" ГУР в Крыму сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка"

Самолет-амфибия Бе-12 «Чайка» / © скриншот с видео

Реклама

Впервые в истории «Призрака» ГУР в Крыму сожгли два вражеских самолета-амфибии Бе-12 «Чайка».

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

«21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины „Призраки“ подстрелили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 „Чайка“. Это первое поражение Бе-12 в истории», — отмечает ГУР.

Реклама

Самолеты-амфибии Бе-12 «Чайка» оснащены дорогостоящим оборудованием для обнаружения и ведения борьбы с подлодками.

В военной разведке добавили, что вместе с двумя вражескими самолетами Бе-12 во время налета в Крым «Призраки» ГУР также поразили очередной многоцелевой вертолет российских захватчиков Ми-8.

Напомним, что спецподразделение «Призраки» ГУР МО Украины ранее уже проводило успешные атаки на военные объекты оккупантов в Крыму. Сообщается, что они атаковали и поразили критически важные дорогостоящие компоненты зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф».