Впервые в истории: в Ровенской области уровень преступности упал до нуля

Впервые в истории: в Ровенской области уровень преступности упал до нуля

Злоумышленники не решаются совершать преступления в столь трудную для всех минуту.

С начала вторжения РФ на территорию Украины в Ровенской области в сутки не зафиксировали никакого преступления.

Об этом сообщил глава Ровенской полиции Алексей Камышанский.

"Уровень преступности благодаря гражданской позиции и усиленному несению службы в Ровенской области фактически равен нулю. Такое впервые за все годы независимости. За шесть дней не зафиксировано ни одного грабежа, разбоя и тяжелых телесных повреждений", — сказал Камышанский.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: