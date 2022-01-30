Впервые в истории: в Украине заработали все 15 энергоблоков АЭС

Замечаний к работе АЭС нет.
В Украине в воскресенье, 30 января, впервые в истории заработали все 15 энергоблоков атомных электростанций.
Об этом сообщили в пресс-службе "Энергоатома".
30 января в 5:45 4-й энергоблок Ровенской атомной электростанции подключили к электросети после завершения планово-предупредительного ремонта и перегрузки ядерного топлива.
"Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала АЭС нет, оборудование функционирует в заданном режиме. Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП НАЭК "Энергоатом" работает со всеми 15 энергоблоками одновременно", — отметили в "Энергоатоме".
Напомним:
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Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Украины и заявил, что государство делает все необходимое, чтобы предотвратить энергетический кризис.
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