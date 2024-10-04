Впервые в истории: ВСУ показали уничтожение вражеского танка дроном с термитной смесью (видео)

Оккупантам было очень "горячо".

ВСУ показали ликвидацию вражеского танка дроном с термитной смесью. Это первый подобный прецедент.

Об этом пишет 30-я отдельная механизированная бригада.

"Недавний традиционно неудачный штурм одичавших отличился первым в этой войне сожженным с помощью дрона "божья роса" вражеским танком в исполнении нашего батальона беспилотников "Злые Сапсаны"!", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой отработали по врагу в Харьковской области. Да, поражены русская пехота, танк, гаубица и противотанковая пушка.

Читайте также: