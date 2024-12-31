Впервые в мире: бойцы ГУР уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона (видео)

Это действительно историческое достижение.

Во вторник, 1 декабря, воины спецподразделения ГУР МО Украины Group 13 впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Воины ГУР впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью морского дрона Magura V5

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Как отмечается, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 SeeDragon уничтожен российский вертолет Ми-8.

"Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования", — добавили в ГУР.

Ранее ГУР и ОСУВ "Таврия" отработали по штабу армии РФ. Уничтожены не менее 6 захватчиков.

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