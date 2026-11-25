ПВО / © Александр Павлюк

Реклама

Новый боевой лазер ПВО, защищающий критическую инфраструктуру, сбил реактивный дрон в реальных боевых условиях. Систему еще не испытывают, но она уже показывает первые результаты.

Об этом сообщил советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов (Флэш).

Реклама

Лазер «Blysk» уничтожил реактивную «Герань

По его информации, первые боевые результаты демонстрируют лазерные установки ПВО Blysk от компании Carmin Sky.

Реклама

«Недавно боевой лазер, установленный для защиты объекта критической инфраструктуры, впервые в мире сбил реактивный дрон „Герань“», — отметил «Флэш».

Он добавил, что эта технология развивается в рамках государственной программы «Частное ПВО» при поддержке оборонного кластера Brave1. По словам Бескрестнова, над созданием лазеров для ПВО в Украине сейчас работает сразу несколько компаний.

«Лазерные технологии очень сложны и финансово затратны, поэтому приятно, когда у кого-то появляются хорошие новости», — написал советник президента.

В то же время он уточнил, что говорить о запуске серийного производства таких установок пока рано. Сейчас ведутся испытания, в ходе которых лазерные комплексы защищают критические объекты инфраструктуры.

Реклама

Лазерні установки ППО «Blysk» від компанії Carmine Sky

Лазерные установки ПВО — последние новости

Напомним, Украина может получить собственные лазерные системы для сбивания воздушных целей в ближайшие месяцы. Их разрабатывают специалисты ВСУ вместе с частными украинскими компаниями.

По его словам, новая система уже демонстрирует способность противодействовать FPV-дронам и сейчас проходит этап отработки возможностей по перехвату ударных беспилотников «Шахед».

Кстати, ГУР уничтожили важный объект для врага. Речь идет об уникальном комплексе воздушно-космической разведки в России.

Новости партнеров

Новости партнеров