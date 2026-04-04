Впервые в мире: украинский пилот дронов сбил два "Шахеда" на расстоянии 500 километров (видео)

Сбитие российского "Шахеда" / © скриншот с видео

Реклама

Украинский пилот дронов-перехватчиков STING сбил два российских ударных беспилотника типа «Шахед», находясь на расстоянии 500 километров от них.

Об этом сообщили в украинской оборонной компании «Дикие Шершни».

В сообщении отметили, что мировой рекорд по дальности попадания установил пилот подразделения BULAVA Роман с позывным «Халк».

Реклама

«Это впервые в мире, кто попытался на таком расстоянии оператора от точки старта сбить и не один, а два шахеды», — отметили в компании, которая занимается производством этих дронов-перехватчиков.

Поразить вражеские «Шахеды» на таком огромном расстоянии удалось благодаря технологии Hornet Vision Ctrl, которую «Дикие Шершни» представили в конце марта этого года. Она позволяет управлять перехватчиками на расстоянии сотен километров.

«Мы уже начали серийное развертывание технологии Hornet Vision Ctrl, и вскоре очень много комплектов отправится на фронт. Это позволит эффективным экипажам контролировать значительно большие участки фронта: вместо 20 км — до 100 километров», — анонсировали эту новинку в компании ранее.

Напомним, ранее в сюжете телеканала Fox News, в котором говорилось о военной операции США в Иране, украинские дроны-перехватчики выдали за новейшие американские технологии.

Реклама

Впоследствии американский телеканал признал ошибку и выразил откровенное восхищение уровнем украинских технологий. Он отметил, что разработчики из Украины создали действительно выдающееся оружие, которое соответствует самым высоким стандартам современной войны.