Впервые в Украине: ДТЭК обустроил надземную территорию шахты для ветеранов с инвалидностью

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК Энерго.

Реализация этого проекта является частью программы поддержки ветеранов на предприятиях, ведь более 4,6 тыс. сотрудников компании приобщились к защите Украины в рядах ВСУ. Создание надлежащих условий труда позволяет ветеранам на равных с другими реализовывать свои профессиональные амбиции, работать и получать стабильный доход.

«Ветеранов и ветеранок или людей с инвалидностью из-за военных действий становится все больше и они будут составлять значительную часть украинского рынка труда. Поэтому мы должны быть к этому готовы и создать достойные и инклюзивные условия труда. Двигаемся к тому, чтобы быть среди первых крупных промышленных компаний Украины, которые системно обустраивают инклюзивную среду для людей с инвалидностью, способствуют их трудоустройству и профессиональной самореализации», – рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

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В ходе реализации пилотного проекта было сделано все возможное, чтобы сделать рабочее пространство доступным, а главное – безопасным для трудоустройства людей с инвалидностью с максимально возможным в этих условиях количеством травм.

Также в компании активно работают над завершением создания универсального инструмента – каталога рабочих мест для трудоустройства ветеранов с инвалидностью, который будет использоваться на предприятиях компании.

Ранее сообщалось, что в ДТЭК Рината Ахметова создали отдельную страховую программу для ветеранов "Ветеран+". В ней увеличен пакет медицинских услуг для ветеранов, значительно расширяющий возможности страхового полиса по сравнению со стандартным наполнением.