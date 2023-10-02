Впервые в Украине обличителю коррупции выплатят достойное вознаграждение: о какой сумме идет речь

В Украине впервые судом принято решение о выплате вознаграждения обличителю коррупции. Она будет составлять 13 млн 299 тысяч 950 гривен.

Об этом сообщает Высший антикоррупционный суд.

"Сегодняшнее решение суда, безусловно, является выдающимся достижением как для меня лично, так и для всей антикоррупционной системы в целом, ведь впервые в истории Украины гражданин за разоблачение коррупционного преступления получит достойное вознаграждение от государства", – написал обличитель преступления Евгений Шевченко.

Что известно о деле

Как стало известно, обличитель Евгений Шевченко сообщил о попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов в 2020 году. Речь идет о взятках в размере 6 млн долларов. Так, 5 млн. долларов назначались руководителю САП Назару Холодницкому, чтобы тот снял подозрение с бывшего министра Николая Злочевского по делу о хищении средств "Реал Банка". Что касается еще 1 млн долларов, его должны были направить на посредничество.

В понедельник, 2 октября, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором САП и бывшим первым заместителем начальника киевской налоговой службы – Николаем Ильяшенко.

"На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины лицу назначено наказание по совокупности преступлений, путем поглощения менее сурового наказания более суровым, в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества. Согласно частям 2, 3 ст. 75 УК Украины обвиняемый освобожден от отбывания наказания в виде 5 лет лишения свободы с испытанием и определен испытательный срок продолжительностью 3 года", – отмечается в сообщении.

В рамках соглашения Ильяшенко взял на себя обязанности сотрудничать в другом уголовном производстве по тяжкому и особо тяжкому преступлению, которое расследуется НАБУ. Кроме того, он обязался перечислить 50 млн грн на "Армию дронов". Как добавляют в Центре противодействия коррупции, чтобы оплатить эти средства, он вроде бы взял кредит в банке, поэтому будет продавать недвижимость, чтобы погасить долг. Суд отменил арест из 1/2 дома, 1/2 квартиры в столице, земле и нежилых помещениях.

"В настоящее время все четыре фигуранта дела признали свою вину: Елена Мазурова получили свой условный приговор еще в 2021 году, а взамен согласилась дать обличительные показания другим обвиняемым. В 2023 году на соглашение пошли адвокат Андрей Кича и экс-министр Николай Злочевский. По условиям соглашений, Кича, Злочевский и Ильяшенко на троих уплатили 680 млн грн на дроны для военных, а Злочевский также дополнительно предоставил благотворительную помощь для армии на 160 млн грн", – сообщают в ЦПК.

Относительно самой взятки суд применил специальную конфискацию в пользу государства:

5 млн 950 тысяч долларов уже передано в поддержку ВСУ;

еще 50 тысяч долларов будет перечислено в бюджет согласно этому приговору.

Заметим, в пятницу, 29 сентября, исполняющий обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесской области задержали при получении почти 50 тысяч гривен.

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