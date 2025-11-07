Впервые в Украине создали ИИ-преподавательницу: как она учит студентов

Учительница (иллюстративная фотография) / © Фото из открытых источников

В Центральноукраинском национальном техническом университете (ЦНТУ) города Кропивницкого появилась инновация — цифровой аватар преподавательницы, созданный с помощью технологий искусственного интеллекта. ИИ-преподавательница уже читает лекции на иностранных языках, что значительно упрощает обучение для иностранных студентов и помогает украинским студентам овладевать иностранными языками.

Прототип, разработка и цель проекта

Прототипом цифровой преподавательницы стала Татьяна Рябоволик, заведующая кафедрой менеджмента и коммерческой деятельности.

«Прежде чем создать аватар, мы должны были обработать определенный материал… Первой дисциплиной взяли „Основы менеджмента“, на котором, так сказать, потренировались. Ведь большинство соискателей изучают эту дисциплину, в частности иностранцы — это второй курс», — пояснила Татьяна Рябоволик.

Над реализацией проекта трое ученых университета работали в течение трех месяцев.

«На формирование одной лекции потратили почти три часа, поскольку аватар постоянно меняет позиции, меняется ракурс, чтобы удерживать внимание наших студентов. Мы сняли прототип и с помощью технологии искусственного интеллекта создали аватар и сгенерировали видеоконтент», — отметил доцент кафедры кибербезопасности Александр Доренский.

Возможности для студентов

Основная цель проекта — интернационализация обучения и поддержка студентов в изучении языков. В университете учится 5600 студентов, из которых 200 — из-за границы.

«Это важно и удобно, чтобы мы привлекали к обучению в нашем университете иностранных студентов. Также это нужно для наших соискателей образования, потому что они фактически могут так овладевать иностранными языками», — отметила профессор Ольга Вьюник.

Студенты положительно оценили новую технологию. Так, студентка Иванна Сторожук отметила, что лекции удобны, поскольку их «можно прослушать не только на английском, но и, например, на французском». В настоящее время университет имеет 12 видеолекций от ИИ-преподавателя, размещенных на онлайн-платформе. Качество перевода сгенерированного искусственным интеллектом будут оценивать иностранные студенты. Ректор университета Владимир Крапивный отметил, что планируют расширить использование аватара.

«Мы планируем не только преподавание дисциплин с помощью ИИ-преподавательницы. Также думаем использовать этот проект на подготовительном отделении при изучении украинского языка», — отметил Владимир Крапивный.

Следующим шагом является создание аватара для дисциплины «Управление проектами».

