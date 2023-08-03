Впервые в Украине: закарпатские военные получили жилье по проекту "земельного банка"

Проект стартовал менее года назад.

Инициатива по поддержке ветеранов получила название "Банк земли для строительства" и была запущена в Закарпатье. Сегодня, 3 августа, первые два военных получили ключи от своих квартир.

Об этом сообщил глава ОВА Виктор Никита в своем телеграмм-канале.

"Поддержка защитников – наш безусловный приоритет. Так что для нас большая честь достичь этого результата и передать такое долгожданное жилье ветеранам", – подчеркнул Никита.

Первые два военных получили квартиры/Фото Галины Грубляк

Больше о проекте

Это первый в Украине проект поддержки ветеранов, который воплощает Закарпатская ОВА. На сегодняшний день квартирный фонд составляет почти 2,4 тыс. кв. м.

Первыми владельцами нового жилья стали спецназовцы Центра специальных операций "А" СБУ, получившие тяжелые ранения на передовой и проходящие реабилитацию.

"Сейчас они не могут быть на линии фронта и вместе с собратьями освобождать от оккупантов родную землю, но они остаются героями и членами нашей большой семьи и будут всегда в строю", – отметил глава области.

Защитник вошел в свой дом/Фото Галины Грубляк

Напомним, в "Действии" начали принимать заявки на компенсацию за разрушенное оккупантами жилье. Как это сделать – в материале.

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