Впервые в Украине: жителя Запорожья приговорили к пожизненному заключению за госизмену

Это первый подобный приговор в Украине.

Жителя Запорожья приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за государственную измену. Он передавал врагу данные о местах дислокации украинских защитников.

Об этом во время брифинга по криминогенной ситуации в Запорожской области сказал руководитель прокуратуры Запорожской области Сергей Сообщник, пишет "Укринформ".

Как сообщил Сообщник, к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества приговорен 37-летний житель города Запорожья, который в течение марта-октября 2022 года осуществлял сбор информации о дислокации военной техники и передавал ее врагам.

"Это первый приговор по Украине, когда человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества", – сказал он.

Речь идет о статье 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении коллаборантке Татьяне Грабович, входящей в состав топ-менеджмента центрального офиса "Роснефти". Она публично поддерживает вооруженную агрессию России против Украины, а также отрицает существование нашего государства.

Читайте также: