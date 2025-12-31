ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
313
Время на прочтение
1 мин

Впервые за 10 лет: синоптик о погоде в новогоднюю ночь и 1 января

В Украину сует арктический циклон именно на Новый год.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Прогноз погоды на 31 декабря - 1 января.

Прогноз погоды на 31 декабря — 1 января. / © ТСН

Украинцы впервые за последние 10 лет встретят Новый год со снегом и морозами.

Об этом рассказал начальник Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталий Постригань, передает «Телеграф».

Заметили

По словам метеоролога, сейчас высота снежного покрова в разных регионах страны составляет от 1 до 12 сантиметров. К примеру, в Харькове зафиксировано 16 сантиметров снега. Постригань заметил, что, хоть нам и кажется, что это аномальные метели, на самом деле такой снег является нормой для зимы. Просто за последние годы устойчивый снежный покров стал редкостью.

Метеоролог предупреждает, что из-за осадков и колебаний температуры вокруг нуля на дорогах образовался гололед.

Погода на Новый год

«Впервые через 10 лет, за исключением 2019 и 2022 годов, будем встречать Новый год со снегом», — сказал Постригань.

По его словам, 31 декабря температура воздуха снизится до 4-9 градусов мороза ночью.

А самое холодное будет 1 января. Арктическое вторжение организует тыловая холодная часть циклона с северо-востока. Среднесуточная температура составит 7 градусов мороза.

«Новогодняя ночь 8-13 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза. На дорогах будет скользко», — предупредил синоптик.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о приближении арктической воздушной массы именно на новогодние праздники.

Дата публикации
Количество просмотров
313
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie