Впервые за 10 лет: в Черновицкой области зафиксировали вспышку коклюша: где больше всего больных

В Черновицкой области зарегистрировали 100 случаев коклюша. Этот показатель самый высокий за последние 10 лет. Больше всего больных регистрируют в Вижницком и Черновицком районах.

Об этом сообщили в Черновицком областном центре контроля и профилактики болезней, пишет издание С4.

Рост заболеваемости наблюдается эпидемиологами с ноября 2023 года. Коклюшем больше всего болеют дети, особенно он опасен для младенцев. Инкубационный период коклюша от 2 до 14 дней после инфицирования. Первые симптомы такие же, как и у ОРВИ.

"Насморк, повышенная температура, кашель, который перерастает в судорожный кашель, и может быть при вдохе даже остановка дыхания. Эту болезнь чрезвычайно тяжело лечить, кашель удерживается до двух месяцев. Обычно для малышей это стационарное лечение до двух месяцев, а дальше еще дома долечиваются, антибиотики принимают", — рассказала врач-иммунолог КНП "Городская детская поликлиника" г. Черновцы Алина Дашкевич.

В Черновицкой области по состоянию на 16 апреля зафиксировали 100 случаев коклюша. За аналогичный период в прошлом году на Буковине не было обнаружено ни одного случая.

"Этот показатель самый высокий за последние 10 лет. Эпидемическая ситуация опасна и ежемесячно с ноября 2023 года происходит рост заболеваемости", — говорит врач-эпидемиолог, заведующий отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных болезней Черновицкого областного центра контроля и профилактики болезней Юрий Падурару.

Что такое коклюш и опасная болезнь

Кашлюк – это бактериальное инфекционное заболевание, протекающее как затяжной бронхит с тяжелыми приступами кашля. Заболевание крайне заразно, коклюш легко распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем при кашле или чихании. Ним болеют в основном дети и подростки, но заболеть могут также и взрослые. Самым опасным коклюшем является для новорожденных и младенцев – высок риск осложнений и смерти.

Напомним, раннее потепление в Украине чревато нашествием опасных насекомых, которые переносят инфекции.

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