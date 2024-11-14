"Впервые за 100 тысяч лет": метеоролог шокировала заявлением о резком изменении климата

Кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух рассказала о резких изменениях климата.

Об этом она сказала в комментарии Алексею Суханову на ютуб-канале "Говорит Суханов".

Как война повлияла на климат в Украине

Вера Балабух отметила, что пока рано говорить о том, как война в Украине повлияла на климат.

"Климат - это многолетний режим погоды. Это где-то период около 30 лет, когда мы оцениваем, что же там происходит, как происходят эти изменения. Поэтому сейчас говорить о том, как серьезно изменится климат в Украине, мы пока не можем", - сказала она.

Однако метеоролог отметила, что по ее мнению, война все же имеет большое влияние на окружающую среду.

"Другой очень важный фактор, который безусловно повлияет на всю климатическую систему, это - выбросы тех различных веществ, которые происходят и на поле боя. Это увеличение за счет логистики выбросов различных газов. Опять же пожары. Вот такие оценки были проведены Минприроды и они показали, что только за счет вот этих военных действий, наша планета получила очень большое количество парниковых газов, которые будут в дальнейшем влиять на температурный режим нашей планеты. И это количество соразмерно с тем сколько, например Нидерланды выделяют за целый год. И это конечно очень большая проблема потому что мы видим, что эти изменения которые происходят они, к сожалению, становятся все более мощными более сильными и температура воздуха интенсивно повышается", - сказала Вера Балабух.

2024 год может быть самым теплым за последние 100 000 лет

Метеорологиня отметила, что украинцы могут наблюдать резкие изменения климата, ранее отбывавшие за тысячелетия.

"Опять же 2024 год очень вероятно станет самым теплым годом за весь период инструментальных наблюдений и очень велика вероятность, что за последние 100 000 лет. То есть мы с вами живем очень в уникальный период, свидетелями чего мы это — очень беспрецедентные события, поэтому что изменения климата, которые происходят в течение жизни одного поколения нашего с вами, они раньше происходили тысячи лет", — объяснила Вера Балабух.

Напомним, Вера Балабух прогнозирует, что зима 2024-2025 будет относительно теплой.

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