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Впервые за 191 год: в Николаевском соборе провели службу на украинском языке – фото, видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Впервые за 191 год: в Николаевском соборе провели службу на украинском языке – фото, видео

Служба в Свято-Николаевском соборе/ Фото: Василий Ильчишин

В Николаевском соборе состоялось первое украинское богослужение в праздник святого Николая.

В городе Кременец, Тернопольской области, в Свято-Николаевском соборе 6 декабря состоялась служба Православной церкви Украины на украинском языке.

Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин.

Он отметил, что в Николаевском соборе впервые за 191 год прозвучала молитва на украинском языке.

Служба УПЦ в Свято-Николаевском соборе Тернопольской области/Фото: Василий Ильчишин / ©
Служба УПЦ в Свято-Николаевском соборе Тернопольской области/Фото: Василий Ильчишин
Служба УПЦ в Свято-Николаевском соборе Тернопольской области/Фото: Василий Ильчишин / ©
Служба УПЦ в Свято-Николаевском соборе Тернопольской области/Фото: Василий Ильчишин

"Именно сегодня, 6 декабря 1832 года Николаевский собор был аннексирован московитами, и именно сегодня 6 декабря 2023 года проходит первое украинское богослужение к празднику святого Николая и звучит молитва за украинских воинов в День ВСУ", — говорится в сообщении.

Напомним, в Киево-Печерской лавре каждый день будет раздаваться звон в поддержку военнопленных.

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Дата публикации
Просмотры
369
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