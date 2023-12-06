Впервые за 191 год: в Николаевском соборе провели службу на украинском языке – фото, видео

В Николаевском соборе состоялось первое украинское богослужение в праздник святого Николая.
В городе Кременец, Тернопольской области, в Свято-Николаевском соборе 6 декабря состоялась служба Православной церкви Украины на украинском языке.
Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин.
Он отметил, что в Николаевском соборе впервые за 191 год прозвучала молитва на украинском языке.
"Именно сегодня, 6 декабря 1832 года Николаевский собор был аннексирован московитами, и именно сегодня 6 декабря 2023 года проходит первое украинское богослужение к празднику святого Николая и звучит молитва за украинских воинов в День ВСУ", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киево-Печерской лавре каждый день будет раздаваться звон в поддержку военнопленных.
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