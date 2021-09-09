Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеЗдоровьеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Впервые за 30 лет независимости в Украине заработал электронный кадастр парков и заповедников

Впервые за 30 лет независимости в Украине заработал электронный кадастр парков и заповедников

УНИАН

В базе есть информация о более 8,5 тысячах природных объектов.

В Украине заработал электронный кадастр парков и заповедников.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 9 сентября.

Отмечается, что теперь каждый желающий сможет, кроме технических вопросов, узнать через портал и об уникальности территории и ее редких видах. Также украинцы смогут понять, где и что можно строить на этих природных государственных угодьях.

Такой е-кадастр создали впервые за 30 лет независимости Украины. В базе есть информация о более восьми с половиной тысячах природных объектов нашей страны.

В Украине легализовали криптовалюту – экономические новости

В Украине легализовали криптовалюту – экономические новости
Следующая публикация