"Впервые за 311 лет": Зеленский заявил, что в Украину привезут оригинал Конституции Пилиппа Орлика

"Впервые за 311 лет": Зеленский заявил, что в Украину привезут оригинал Конституции Пилиппа Орлика

Увидеть документ можно будет в Софийском соборе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что впервые за 311 лет в Украину из Швеции к 30-й годовщине нашей независимости привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Об этом глава государства заявил 28 июня во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины.

"В такую знаковую уникальную дату мне очень хотелось не только сказать, но и что-то важное сделать. Сделать больше, чем типичные юбилейные марки и монеты с надписью "Украинской Конституции — 25". Перед тем, как приехать сюда, я традиционно возлагал цветы к памятника Аилиппу Орлику — гетману войска запорожского и автору знаменитой Конституции 1710 года, которую называют первой письменной конституцией Европы. Подавляющее большинство из нас о ней знает, слышала, читала или изучала, и вместе с тем подавляющее большинство из нас никогда не видела ее вживую, не видела частицы своей истории и своего наследия. Более того, за 311 лет Конституция Пилипа Орлика ни разу не была дома, на Родине. И это неправильно. Это несправедливо. И это нужно исправить", — сказал Зеленский.

Президент заявил, что благодаря переговорам с властями Швеции, в Национальном архиве которой хранится оригинал Конституции Пилиппа Орлика, она впервые за 311 лет попадет в Украину.

"Сегодня мы наконец можем поделиться очень хорошими новостями. Во-первых, Национальный архив Швеции передал Украине три копии конституции Пилипа Орлика. Одна уже утром выставлена в фойе Верховной Рады Украины, вторая будет находиться в Офисе президента, третья — в Конституционном суде Украины после его обновления и перезагрузки. И вторая новость: к 30-й годовщине нашей независимости впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Конституцию 1710 года вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе.

"Полотно нашей истории имеет тысячу лет и столько же недостающих частей пазла. Мы возвращаем украинцам эти части. Мы возвращаем Украине Украину. Слава Украине!", — резюмировал президент.

Напомним, сегодня, 28 июня, Украина отмечает 25 годовщину принятия Конституции. Основной закон государства был принят в 1996 году.

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