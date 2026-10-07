Впервые за 8 лет в Киев прибыли военные представители всех 32 стран-членов НАТО: какая цель визита

Джузеппе Кофе Драгоне и Михаил Драпатый

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Впервые за последние восемь лет военная делегация всех 32 стран-членов НАТО прибыла с официальным визитом в Киев. Глава Военного комитета Альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне встретился с руководством Генштаба ВСУ для обсуждения ситуации на поле боя и последующей военной поддержки Украины.

Об этом Каво Драгоне сообщил в соцсети Х и заявил в видеообращении из Киева.

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Адмирал отметил, что Украина постоянно оставалась в центре внимания НАТО.

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«После восьмилетнего перерыва Военный комитет НАТО возвращается в Киев с официальным визитом. И хотя физически нас здесь не было, Украина всегда оставалась в наших мыслях, обсуждениях, решениях и дальнейших действиях каждый день. Этот визит является выполнением обещания, которое я дал главнокомандующему Вооруженными силами Украины Михаилу Драпатому во время нашего последнего разговора в августе этого года», — рассказал Каво Драгоне.

По его словам, визит Военного комитета проходит после июньского приезда в Киев Североатлантического совета.

«Мы здесь в полном составе и с четким сигналом: связь между НАТО и Украиной становится все крепче. Перед лицом длительной агрессии России против Украины и ее безрассудных гибридных действий в странах НАТО мы неуклонно стоим бок о бок с Украиной в героической защите ее суверенитета, территориальной целостности и будущего ее народа», — подчеркнул глава Военного комитета Альянса.

В делегацию Военного комитета вошли военные представители всех 32 государств-членов НАТО. В ходе визита они должны получить от главнокомандующего и Генерального штаба ВСУ актуальную оценку ситуации на фронте, а также обсудить дальнейшие возможности поддержки Украины.

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Каво Драгоне также сообщил, что представители делегации почтили память украинских военнослужащих, в том числе тех, кто погиб или получил ранения во время защиты государства.

«Тем, кто считает, что совершением диверсий, кибератак и нарушением воздушного пространства стран НАТО им удастся подорвать эту поддержку и нашу решимость, я отвечу: вы потерпите неудачу! Поддержка Украины со стороны НАТО продолжает расти, а наше единство — более крепкое, чем когда-либо. Россия несет полную ответственность за столь опасное и неприемлемое поведение», — подчеркнул адмирал.

Напомним, в августе Драпатый провел первый разговор с Каво Драгоне. Стороны обсудили ситуацию на фронте, потребности армии (в том числе ПВО, дальнобойные удары, тактику пехоты и роботизацию) и подготовку к визиту Военного комитета НАТО в Украину в октябре. Главком ВСУ отметил, что Украина не только получает помощь от союзников, но и делится с ними уникальным боевым опытом.

В свою очередь, Каво Драгоне после разговора с Драпатым подтвердил неизменность дальнейшей военной поддержки Украины со стороны НАТО в условиях российской агрессии.

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