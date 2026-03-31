Золотые резервы России сократились в 2026 году примерно на 15 тонн — до 2311 тонн по состоянию на начало марта по сравнению с 2326 тоннами в январе. Это самый низкий показатель с марта 2022 года, фиксирующий непрерывное истощение одного из ключевых финансовых буферов страны.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в Telegram.

«Центральный банк РФ впервые прибег к продаже золота внутренним участникам рынка в ноябре 2025 года — шаг, который регулятор раньше принципиально избегал, ограничиваясь накоплением металла. С тех пор продажи продолжаются, их масштабы растут», — говорится в сообщении.

Используемый механизм указывает на глубину санкционных ограничений, отмечает Служба внешней разведки Украины. ЦБ РФ обменивает золото на юани, а находящиеся под менее жесткими рестрикциями коммерческие банки реализуют металл на внешних рынках, оставляя выручку для поддержания собственной ликвидности.

«Общий объем международных резервов РФ сократился в феврале с 833,6 млрд. до 809,3 млрд. долларов. Впрочем, реальная картина значительно хуже: около 300 млрд долларов из этой суммы составляют замороженные активы, недоступные для использования. Золото при этом достигает почти 47% резервов, то есть фактически едва ли не единственный ликвидный инструмент, остающийся в распоряжении Кремля», — говорится в сообщении.

Давление на резервы, по данным ведомства, обусловлено одновременно несколькими факторами: необходимостью покрытия бюджетного дефицита, отрезанностью от резервных валют из-за санкций и стремлением сохранить юаневую ликвидность для валютных интервенций. Все это происходит на фоне противоположной глобальной тенденции — большинство центральных банков мира продолжают наращивать золотые резервы как инструмент диверсификации и защиты от долларовой зависимости.

«Эта динамика раскрывает структурную уязвимость российской финансовой системы. Золото превратилось в краткосрочный заменитель ликвидности, а не в стратегический резерв. Параллельно растет зависимость от юаня и китайской финансовой инфраструктуры — зависимость, которую Пекин вряд ли считает для себя обременительной», — резюмирует Служба внешней разведки Украины.

Напомним, ранее эксперт Владимир Кудрицкий заявил о том, что экономическая выносливость Украины в войне против России значительно превышает возможности агрессора, ведь РФ тратит половину своего бюджета на боевые действия, а ее резервы постепенно иссякают.