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Впервые за десятки лет: в Покровском кафедральном соборе прочли молитву на украинском языке

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Впервые за десятки лет: в Покровском кафедральном соборе прочли молитву на украинском языке

В Покровском кафедральном соборе состоялась молитва на украинском языке / Фото: Фото из открытых источников

Храм со скандалом присоединился к ПЦУ.

В воскресенье, 2 апреля, в Покровском кафедральном соборе на украинском языке прочитали молитву за Украину и защитников. Это произошло после скандала с избиением военного и перехода бывшего собрра УПЦ МП в подчинение ПЦУ.

Об этом сообщил городской глава Хмельницкого Александр Симчишин.

"Первая молитва на Украинском Языке за Украину, за Украинских Воинов в Соборе. Первая за десятки и десятки лет! Хмельниччане — крутые! Уважение всем! Горжусь! Спасибо, всем украинцам за поддержку!", — написал он.

Напомним, в Хмельницком храме избили добровольца ВСУ, который спросил в церкви: "Сколько людей еще должно погибнуть, чтобы вы перестали ходить в московский патриархат?" Поэтому возмущенные местные собрались у храма, чтобы услышать от священников объяснение своих действий. В то же время городские власти заявили, что расторгнут с УПЦ МП все договоры на пользование коммунальной землей. В итоге храм присоединился к ПЦУ.

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Дата публикации
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