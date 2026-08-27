Впервые за длительное время: ПВО сбила баллистические ракеты во время атаки россиян на Украину

ПВО сбила баллистические ракеты в ночь на 27 августа

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Сегодня ночью, 27 августа, россияне в очередной раз атаковали Украину баллистическими ракетами. Это произошло сразу после того, как в Украину поступила поставка ракет к ПВО. И сегодня Силам ПВО удалось сбить баллистические ракеты.

Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

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Сколько российских баллистических ракет сбили сегодня ночью

Как сообщили в Силах обороны, воздушный удар длился с 18:00 предыдущих суток. Враг выпустил две противокорабельные ракеты Оникс из временно оккупированного Крыма, баллистические ракеты Искандер-М / KN-23 из Брянской и Курской областей РФ, а также 258 ударных БпЛА.

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Среди беспилотников были как «Шахеды» (около трети из них реактивные), так и дроны «Гербера», S8000 «Бандероль» и имитаторы «Пародия», которые запускали из Курска, Миллерово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Донецка и Крыма.

Главными мишенями оккупантов стали Одесская, Киевская, Днепропетровская, Полтавская области и Запорожье.

Нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

По состоянию на 9:00 утра силам ПВО удалось сбить или подавить 233 цели противника, среди которых наконец-то баллистические ракеты:

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семь баллистических ракет «Искандер-М»/KN-23;

противокорабельная ракета «Оникс»;

три дрона S8000 «Бандероль»;

222 вражеских БпЛА типов Shahed, «Гербера» и других;

В то же время зафиксировано попадание на 15 локациях, еще на 11 произошло падение обломков сбитых целей. Часть ракет и дронов россиян не достигла целей. Сейчас военные уточняют информацию.

Поскольку атака продолжается и в воздушном пространстве остаются несколько вражеских беспилотников, граждан призывают соблюдать правила безопасности.

Украина борется за каждую ракету ПВО

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом подтвердил поступление новой партии вооружения для защиты неба. В частности, Украина получила неизвестное количество дополнительных ракет для систем ПВО Patriot, а также ракеты AIM и несколько систем Crotale с боекомплектом.

Глава государства также поблагодарил Эстонию за выделение 0,25% ВВП в военную поддержку Украины с гарантией сохранения этого уровня финансирования в следующем году. Отдельное внимание стороны уделили финансированию в рамках инициативы Drone Deal, по которой 90% совместно производимых беспилотников будут поступать в Украину.

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Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат 24 августа заявил об острой нехватке ракет не только для систем Patriot, но и для других наземных комплексов ПВО и боевой авиации.

Он подчеркнул, что, несмотря на высокую эффективность украинских военных, возможности техники ограничены из-за нехватки боеприпасов.

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