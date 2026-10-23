Впервые за долгое время из плена вернулись "азовцы": появились детали нового обмена

Обмен пленными 23 октября / © Владимир Зеленский

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В Украину во время третьего этапа большого обмена вернулись 270 военнослужащих. Впервые за долгое время удалось вызволить большую группу бойцов «Азова». Также домой вернули наибольшее количество осужденных россиянами защитников и воинов, считавшихся погибшими.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Обмен пленными 23 октября — кого удалось вернуть домой

По его словам, среди возвращенных воинов — бойцы ВСУ, Теробороны, Нацгвардии и пограничники. Также домой вернулась немалая группа азовцев и один военный «Айдар».

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В рамках этого обмена удалось освободить 86 осужденных военных и одного защитника, в отношении которого осуществлялось уголовное преследование.

«Среди возвращающихся пять человек, которых считали погибшими во время российского теракта в Оленивке в июле 2022 года. Двое возвращенных защитников попали в плен еще в 2018 и 2020 годах. То есть, они пробыли в плену 8 и 6 лет!», — отметил Дмитрий Лубинец.

Самому младшему из уволенных — 24 года, а самому старшему — 63. Один из воинов завтра отпразднует 60-летие уже дома. Среди возвращенных есть тяжелобольные и тяжелораненые защитники. Пребывание всех в плену подтвердили через Международный Комитет Красного Креста и другие источники.

«По нескольким из них, которые находятся в критическом состоянии, я неоднократно обращался к российской стороне», — отметил Дмитрий Лубинец.

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Обмен стал результатом нескольких месяцев переговоров Координационного штаба по обращению с военнопленными и Офиса омбудсмана по поручению президента Украины.

«В целом этот обмен показывает, что наши приоритеты неизменны: возвращаем домой тех, кто в плену дольше всего, тяжелобольных, тяжелораненых. Также в повестке дня категории гражданских и тех, кто в неволе еще с 2014 года. В дальнейшем эта работа не будет останавливаться ни на минуту. Это часть справедливого мира, к которому мы стремимся», — отметил Лубинец.

Обмен пленными — последние новости

Напомним, 23 октября прошел новый обмен пленными между Украиной и агрессором Российской Федерацией. Домой удалось вернуть 270 человек. В частности, среди уволенных есть бойцы, которых считали погибшими в результате теракта в Оленовке.

Еще раньше 22 октября в Украину вернули «на щите» 252 защитника, тела которых, по утверждению России, принадлежат погибшим украинским военнослужащим.

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Ранее руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщал, что большинство возвращенных украинских военных находились в российском плену еще с 2022 года. В частности, речь идет о защитниках Мариуполя.

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