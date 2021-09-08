Впервые за годы Независимости более половины граждан назвали родным в быту исключительно украинский

Процент тех, кто общается на украинском языке в быту вырос — с 36,8% в 1992 году до 50,8% в 2021-м.

Впервые за время независимости более половины наших граждан заявили, что в быту разговаривают исключительно на украинском языке.

Об этом свидетельствуют данные Института социологии НАН Украины, информирует "Слово и дело".

Результаты последнего опроса:

50,8% граждан общаются в быту на украинском языке;

27,6% на русском языке;

21,3% на русском и на украинском.

Процент тех, кто общается на украинском языке в быту вырос — с 36,8% в 1992 году до 50,8% в 2021-м. Популярность русского языка значительно упала после Революции достоинства и событий на Донбассе и в Крыму. Тогда на 4,5% увеличилось количество украинцев, которые общаются в быту исключительно на украинском, а 6,7% граждан перестали использовать в быту русский.

Нестабильна динамика среди тех, кто говорит и на украинском, и на русском. Здесь результаты опроса постоянно колеблются в ту или иную сторону на несколько процентов. В 1992 году 32% опрошенных заявляли, что говорят в быту и на украинском, и на русском. Меньше всего таких людей было в 2006 году - 19,9%. Но уже к 2015 году показатель снова вырос до 30,4%.

Напомним, что от кандидатов на должность местных руководителей будут требовать сертификат об уровне владения украинским.

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