Впервые за последние 130 лет: на Закарпатье зафиксировали рекордную жару

Впервые за последние 130 лет: на Закарпатье зафиксировали рекордную жару

Температурный показатель достиг исторического рекорда.

На Закарпатье накануне зафиксировали температурный рекорд. Впервые за последние 130 лет столбики термометра достигли почти +40.

Об этом сообщает Закарпатская областная государственная администрация.

"Автоматическая метеостанция" Ужгород " зафиксировала рекордную температуру за 130 лет: показатель термометра достиг отметки +39.8 градусов. Предварительно рекордно теплым этот день был в 2002 году с отметкой +37.7", — уточнили там.

Вместе с тем в Закарпатье объявлен высший уровень пожарной опасности из-за высокой температуры — 4-5 класс.

По прогнозам синоптиков, жара продержится в области несколько дней.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине на выходных, 26-27 июня, придет атмосферный фронт, который несколько ослабит жару и принесет дожди.

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