Впервые за продолжительное время: в "Укрэнерго" сообщили, что будет со светом сегодня

22 марта в Украине впервые за продолжительное время не будет отключений электроэнергии.

Анастасия Павленко
Свет не будут выключать / © pixabay.com

В воскресенье, 22 марта, в Украине почасовые графики отключений не прогнозируются.

Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».

«В воскресенье меры по ограничению потребления не планируются», — говорится в сообщении.

Граждан просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 15:00.

Ранее сообщалось, что в Украине в марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему. Но ситуация изменится в летние месяцы. В пиковые жаркие дни вечерние отключения неизбежно станут длиннее и жестче.

