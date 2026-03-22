Впервые за продолжительное время: в "Укрэнерго" сообщили, что будет со светом сегодня
22 марта в Украине впервые за продолжительное время не будет отключений электроэнергии.
В воскресенье, 22 марта, в Украине почасовые графики отключений не прогнозируются.
Об этом сообщает НЭК «Укрэнерго».
«В воскресенье меры по ограничению потребления не планируются», — говорится в сообщении.
Граждан просят пользоваться мощными электроприборами в дневные часы — с 10:00 до 15:00.
Ранее сообщалось, что в Украине в марте, апреле и мае отключения света будут непродолжительными, если не будет атак на энергосистему. Но ситуация изменится в летние месяцы. В пиковые жаркие дни вечерние отключения неизбежно станут длиннее и жестче.