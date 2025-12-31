Впервые за войну Украина перехватила инициативу в небе в новогоднюю ночь — соцсети

© tsn.ua

Российские войска даже в Новогоднюю ночь не прекращают терроризировать украинцев своими воздушными атаками.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:31

В настоящее время российские дроны атакуют северные районы Ровенщины, север Киевщины и саму столицу, а также большую часть Житомирщины и Черниговщины.

Кроме того, воздушная тревога объявлена в части Харьковской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской. Также «Шахеды» с моря угрожают югу Одесщины.

В то же время, как отмечает паблик «Николаевский Ваньок», сейчас это впервые за войну, когда в новогоднюю ночь в воздухе больше украинских дронов в небе РФ, чем вражеских — в нашем.

Ранее мы писали, что две страны поверили в «атаку» дронов на резиденцию Путина.