- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 155
- Время на прочтение
- 1 мин
Впервые за войну Украина перехватила инициативу в небе в новогоднюю ночь — соцсети
РФ даже в новогоднюю ночь терроризирует дронами, однако наши военные тоже не отстают.
Российские войска даже в Новогоднюю ночь не прекращают терроризировать украинцев своими воздушными атаками.
В настоящее время российские дроны атакуют северные районы Ровенщины, север Киевщины и саму столицу, а также большую часть Житомирщины и Черниговщины.
Кроме того, воздушная тревога объявлена в части Харьковской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской и Херсонской. Также «Шахеды» с моря угрожают югу Одесщины.
В то же время, как отмечает паблик «Николаевский Ваньок», сейчас это впервые за войну, когда в новогоднюю ночь в воздухе больше украинских дронов в небе РФ, чем вражеских — в нашем.
Ранее мы писали, что две страны поверили в «атаку» дронов на резиденцию Путина.