ВПЛ остаются без выплат из-за ошибки, о которой могут даже не знать: что делать

Деньги для ВПЛ

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В Украине переселенцы могут потерять государственную помощь из-за ошибок в реестрах. В частности, выплаты прекращают вернувшимся из-за границы людям, но система не зафиксировала их возвращение. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец объяснил, как поступать в такой ситуации и куда обращаться.

Об этом сообщил омбудсман Дмитрий Лубинец.

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По действующим правилам, выплаты на проживание ВПЛ могут прекратить, если человек находился за границей более 30 календарных дней подряд или более 60 дней совокупно в течение шести месяцев получения помощи. В то же время, законодательство предусматривает исключения при наличии документально подтвержденных уважительных причин.

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Однако, по словам омбудсмана, иногда помощь отменяют даже тем, кто не нарушал эти требования.

«Я неоднократно собственными глазами видел, как система фиксировала выезд человека за границу, но не его возвращение. Более того! Были и такие истории, когда ошибочно считали, что человек находится за границей, когда он даже не подозревал об этом», – рассказал Лубинец.

Он отметил, что в большинстве рассмотренных его Офисом случаев решения о прекращении выплат могли быть неправомерными. После вмешательства омбудсмана Пенсионный фонд пересматривал их, а людям назначали или возобновляли помощь.

Что делать, если выплаты ВПЛ прекратили ошибочно

Лубинец советует переселенцам, которым отменили помощь из-за якобы пребывания за границей, действовать по следующему алгоритму:

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Проверить данные о пересечении границы. Если в Пенсионном фонде называют причиной прекращения выплат пребывания за пределами Украины, необходимо обратиться в Государственную пограничную службу и проверить соответствующую информацию. Передать подтверждение в ПФУ. Если в реестрах обнаружили ошибку, следует предоставить подтверждающие это документы и в письменном виде требовать пересмотра решения. Сохраните все документы и ответы. Копии обращений и полученных подтверждений могут потребоваться для защиты своих прав.

Отдельно омбудсман обратил внимание на термины. Если Пенсионный фонд запрашивает дополнительные документы, их нужно подать в течение 30 дней после получения уведомления, чтобы не потерять выплату.

«Технические ошибки в государственных системах не должны лишать людей причитающейся им помощи», — подчеркнул Лубинец.

По его словам, офис омбудсмана продолжает работать над пересмотром неправомерных решений и восстановлением прав переселенцев на государственную поддержку.

В Украине изменили правила получения статуса ВПЛ и пенсий для переселенцев

Напомним, с 22 октября 2026 года в Украине действуют новые правила учета внутренне перемещенных лиц. По закону №4924-IX переселенцев могут снять с учета даже без личного заявления. В частности, основанием может стать длительное пребывание за границей - более 90 дней подряд или 180 дней совокупно в течение года, а также несообщение о возвращении к предыдущему месту жительства или выезду на постоянное проживание за границу.

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В то же время, предусмотрены исключения для людей, имеющих документально подтвержденные уважительные причины пребывания за пределами Украины. Утрата статуса ВПЛ не означает автоматического прекращения всех выплат, ведь порядок оказания помощи регулируется отдельными правительственными решениями.

Кроме того, для пенсионеров со статусом ВПЛ упростили правила получения пенсий. В частности, было отменено дополнительное требование подтверждать неполучение пенсии от России. Однако для граждан, проживающих на временно оккупированных территориях, это требование остается.

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