"Вполне вероятно": в ОК "Юг" предостерегли, что РФ может готовить новую ракетную атаку

Российские оккупационные войска могут готовиться к новой ракетной бомбардировке Украины, о чем свидетельствуют маневры врага в Черном море.

Об этом заявила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Пока корабельная группировка продолжает маневры и переформатирование. Мы наблюдаем, что уменьшилось общее количество корабельной группировки. На данный момент — это 10 единиц, среди которых остался лишь один надводный ракетоноситель, остальные же зашли в пункты базирования, что может свидетельствовать, скорее всего, о определенной подготовке", — объяснила Гуменюк.

Спикер объяснила, что такую тактику враг использует не впервые. Кроме того, погодные условия в море позволяют оккупанты держать корабли на боевом дежурстве, что также может свидетельствовать о подготовке РФ к удару.

"Они определенное время играют мышцами в море, демонстрируют свое присутствие и контроль ситуации, а затем заходят в пункты базирования, как правило, готовясь к маневрам по массированному ракетному удару", — отметила Гуменюк.

На уточняющий вопрос, готовятся ли россияне к очередному ракетному удару, она ответила: "Вполне вероятно".

Напомним, ранее Наталья Гуменюк предупреждала, что российская армия между массированными ракетными атаками может точечно обстреливать Украину.

Как сообщалось, оккупанты ударили 1 февраля по многоэтажке в центре Краматорска. По состоянию на 8 утра 2 февраля известно, что в результате атаки погибли по меньшей мере 3 человека и 8 получили ранения.

Читайте также: