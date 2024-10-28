ВР хочет предоставить уклонистам "скидку" в 50% — детали нового законопроекта

Уклонистам, до сих пор не обновившим свои военно-учетные данные, хотят сделать скидку на штраф от ТЦК в 50%.

Верховная Рада планирует дать уклонистам, до сих пор не обновившим учетные данные, скидку в 50% при добровольном признании нарушения и уплате штрафа от ТЦК.

Об этом говорится в проекте закона №12093. Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности 25 октября рекомендовал утвердить этот документ в первом чтении.

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"На сегодняшний день Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг" не содержит полной информации о персональных данных большого количества военнообязанных граждан, что безусловно не способствует процессам мобилизации в стране", – пишут депутаты в пояснительной записке.

Как сообщает "Судебно-юридическая газета", более 6 млн военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные о мобильном телефоне, электронной почте и актуальном адресе проживания, как того требовал закон об усилении мобилизации.

За это нарушение предусмотрен штраф от 17000 грн до 25500 грн.

Гражданам хотят дать возможность в случае добровольного обращения для уточнения персональных данных уплаты 50% минимального размера штрафа по статьям о нарушении мобилизации и военного учета. То есть мужчины смогут оплатить штраф в размере не 17 000 грн, как это сейчас, а только половину суммы – 8 500 грн. Возможность получения "скидки" будет доступна только для граждан, обращающихся в ТЦК добровольно, по собственной инициативе.

По мнению авторов законопроекта, этот документ будет стимулировать военнообязанных граждан уточнять свои данные через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, а также наполнит госбюджет за счет штрафов.

Ранее сообщалось, что у мужчин будут три дня, чтобы забрать повестку от ТЦК из почты, иначе – штраф.

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