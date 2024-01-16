ВР хочет разрешить забирать авто у ФЛП на нужды армии: законно ли это

Первый генпрокурор Украины ответил, что во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности.
В зарегистрированных в парламенте проектах законов о мобилизации есть предложение изымать у ФЛП машины на нужды армии.
Законно ли такое предложение, прокомментировал первый генпрокурор Украины (1991-1993 гг.), судья Конституционного суда Виктор Шишкин в интервью Hromadske.
В ответ на замечание журналиста, что Конституция защищает частную собственность человека, судья ответил, что в статье 319 Конституции говорится, что "собственность обязывает".
"Что владельца в случаях и в порядке, установленных законом, "могут обязать допустить к пользованию его имуществом других лиц". То есть в некоторых ситуациях можно изъять собственность – когда, например, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит", – говорит Шишкин.
По его словам, во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности.
"Ибо это – общественная необходимость. И это будет конституционно", – подытожил судья.
У кого сейчас могут забирать авто
Напомним, этот вопрос регулируется пунктом 7 Положения о военно-транспортной обязанности. Так, военно-транспортная обязанность может распространяться, в частности, на:
- центральные и местные органы исполнительной власти;
- другие государственные органы, органы местного самоуправления;
- предприятия, учреждения и организации;
- железные дороги;
- порты, пристани, аэропорты;
- нефтебазы;
- автозаправочные станции дорожного хозяйства;
- другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
- граждан, являющихся владельцами транспортных средств.
Напомним, 11 января после значительных дискуссий в Раде было принято решение вернуть проект закона о мобилизации на доработку. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, некоторые положения законопроекта о мобилизации прямо нарушали права человека, некоторые не были оптимально сформулированы.
Позже стало известно, что Кабинет министров официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации. Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова.