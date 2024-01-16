ВР хочет разрешить забирать авто у ФЛП на нужды армии: законно ли это

Первый генпрокурор Украины ответил, что во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности.

В зарегистрированных в парламенте проектах законов о мобилизации есть предложение изымать у ФЛП машины на нужды армии.

Законно ли такое предложение, прокомментировал первый генпрокурор Украины (1991-1993 гг.), судья Конституционного суда Виктор Шишкин в интервью Hromadske.

В ответ на замечание журналиста, что Конституция защищает частную собственность человека, судья ответил, что в статье 319 Конституции говорится, что "собственность обязывает".

"Что владельца в случаях и в порядке, установленных законом, "могут обязать допустить к пользованию его имуществом других лиц". То есть в некоторых ситуациях можно изъять собственность – когда, например, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит", – говорит Шишкин.

По его словам, во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности.

"Ибо это – общественная необходимость. И это будет конституционно", – подытожил судья.

У кого сейчас могут забирать авто

Напомним, этот вопрос регулируется пунктом 7 Положения о военно-транспортной обязанности. Так, военно-транспортная обязанность может распространяться, в частности, на: