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ВР хочет разрешить забирать авто у ФЛП на нужды армии: законно ли это

ВР хочет разрешить забирать авто у ФЛП на нужды армии: законно ли это

Мобилизация транспорта / Фото: ТСН.ua

Первый генпрокурор Украины ответил, что во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности.

В зарегистрированных в парламенте проектах законов о мобилизации есть предложение изымать у ФЛП машины на нужды армии.

Законно ли такое предложение, прокомментировал первый генпрокурор Украины (1991-1993 гг.), судья Конституционного суда Виктор Шишкин в интервью Hromadske.

В ответ на замечание журналиста, что Конституция защищает частную собственность человека, судья ответил, что в статье 319 Конституции говорится, что "собственность обязывает".

"Что владельца в случаях и в порядке, установленных законом, "могут обязать допустить к пользованию его имуществом других лиц". То есть в некоторых ситуациях можно изъять собственность – когда, например, стоит вопрос о защите человека, которому эта собственность принадлежит", – говорит Шишкин.

По его словам, во время войны есть возможность административного вмешательства в вопрос собственности.

"Ибо это – общественная необходимость. И это будет конституционно", – подытожил судья.

У кого сейчас могут забирать авто

Напомним, этот вопрос регулируется пунктом 7 Положения о военно-транспортной обязанности. Так, военно-транспортная обязанность может распространяться, в частности, на:

  • центральные и местные органы исполнительной власти;
  • другие государственные органы, органы местного самоуправления;
  • предприятия, учреждения и организации;
  • железные дороги;
  • порты, пристани, аэропорты;
  • нефтебазы;
  • автозаправочные станции дорожного хозяйства;
  • другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
  • граждан, являющихся владельцами транспортных средств.

Напомним, 11 января после значительных дискуссий в Раде было принято решение вернуть проект закона о мобилизации на доработку. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, некоторые положения законопроекта о мобилизации прямо нарушали права человека, некоторые не были оптимально сформулированы.

Позже стало известно, что Кабинет министров официально отозвал скандальный законопроект о мобилизации. Глава Минобороны Рустем Умеров сообщил, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова.

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