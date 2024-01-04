ВР начинает работу над законопроектом о мобилизации: что известно

Верховная Рада не будет выносить на рассмотрение законопроект о мобилизации в оригинальном варианте.

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке 4 января начинает работу над законопроектом о мобилизации.

Это подтвердил секретарь Комитета и народный депутат Роман Костенко в комментарии LIGA.net.

Он отметил, что депутаты планируют заслушать всех заинтересованных сторон этого проекта.

Он также выразил мнение, что после обсуждения и принятия процедурных решений законопроект будет направлен на доработку Кабинета министров.

Напомним:

5 декабря Кабмин зарегистрировал в Раде законопроект, предусматривающий внесение изменений в процессы мобилизации, военного учета и прохождения военной службы.

Если законопроект о мобилизации будет принят без веских изменений, то у всех мужчин от 18 до 60 лет будет 30 дней, чтобы обратиться в ТЦК, уточнить свои данные, место жительства и т. д. Они также будут обязаны носить при себе военно-учетные документы и показывать их по требованию работников ТЦК или полицейских.

19 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам года, Владимир Зеленский сообщил, что военное командование нуждается в дополнительной мобилизации около 400 тысяч — 500 тысяч человек.

Накануне появился текст правительственного законопроекта о мобилизации и военном учете. ТСН.ua собрал все, что известно об изменениях в мобилизации и что об этом говорят политики.

Читайте также: