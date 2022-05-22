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ВР поддержала предложения Зеленского к закону о запрете символики вторжения России

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ВР поддержала предложения Зеленского к закону о запрете символики вторжения России

Фото: УНИАН

Верховная Рада поддержала предложения президента Зеленского по поводу запрета символики российского военного вторжения.

Документ поддержали 312 народных депутатов.

Глава партии "Слуга народа" рассказала, что предусматривает этот закон.

Документ вводит:

  • Новые термины "государство-террорист", "пропаганда российского нацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста", "символика военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину";
  • Использование латинских букв "Z", "V" отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах признается символикой военного вторжения России;
  • Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.

Этим решением также учтены предложения президента Зеленского. Глава государства инициировал разрешить использовать символику вторжения России в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности.

Также Зеленский инициировал запрет на создание и деятельность общественных объединений, цель которых направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

Кроме того, запрещено употреблять символику военного вторжения России в символике публичных объединений.

Напомним, что в Украине окончательно запретили Коммунистическую партию.

Ранее Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

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