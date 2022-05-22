ВР поддержала предложения Зеленского к закону о запрете символики вторжения России

ВР поддержала предложения Зеленского к закону о запрете символики вторжения России

Верховная Рада поддержала предложения президента Зеленского по поводу запрета символики российского военного вторжения.

Документ поддержали 312 народных депутатов.

Глава партии "Слуга народа" рассказала, что предусматривает этот закон.

Документ вводит:

Новые термины "государство-террорист", "пропаганда российского нацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста", "символика военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину";

"государство-террорист", "пропаганда российского нацистского тоталитарного режима, акта агрессии против Украины со стороны РФ как государства-террориста", "символика военного вторжения российского нацистского тоталитарного режима в Украину"; Использование латинских букв "Z", "V" отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах признается символикой военного вторжения России;

отдельно (без правомерного контекста или в контексте оправдания вооруженной агрессии) или путем замены этими буквами кириллических букв в отдельных словах с визуальным акцентом на этих буквах признается символикой военного вторжения России; Россия признается государством-террористом, одной из целей политического режима которого является государственный геноцид украинского народа, физическое уничтожение, массовые убийства граждан Украины, совершение международных преступлений против гражданского населения, использование запрещенных методов войны, разрушение гражданских объектов и объектов критической инфраструктуры, создание искусственных гуманитарных катастроф в регионах Украины.

Этим решением также учтены предложения президента Зеленского. Глава государства инициировал разрешить использовать символику вторжения России в экспозициях музеев, на тематических выставках, в библиотечных фондах, учебниках, в процессе научной деятельности.

Также Зеленский инициировал запрет на создание и деятельность общественных объединений, цель которых направлена на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, незаконный захват государственной власти, пропаганду войны.

Кроме того, запрещено употреблять символику военного вторжения России в символике публичных объединений.

Напомним, что в Украине окончательно запретили Коммунистическую партию.

Ранее Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий.

Читайте также: