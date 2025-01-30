Изменения в прохождении ВВК: чего ждать военнообязанным

Благодаря новому постановлению лица с категорией "ограниченно пригодный" получат больше времени для прохождения комиссии.

Верховная Рада подготовила законопроект, который позволит отсрочить прохождение ВВК (военно-врачебной комиссии) для военнообязанных с категорией "ограниченно пригодный" до июня.

Об этом сообщил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире программы "Ранок.LIVE".

По его словам, соответствующее постановление могли быть приняты еще в прошлом году, но ждали предложения от Министерства обороны Украины и Генштаба.

“Правительство долго медлило с этой ситуацией. Они ждали позиции Министерства обороны, а также Генштаба. Это постановление можно было принять еще в прошлом году и дать людям шанс. Те, кто зарегистрирован в "Армии+" и подал заявку на прохождение ВВК, могли бы подтвердить свой статус "ограниченно подходящий", — отметил Цымбалюк.

Также рассматривается вопрос о том, что военнообязанные смогут самостоятельно выбирать медицинское учреждение для прохождения ВВК.

По словам депутата, Минздрав Украины активно работает над расширением сети больниц, которые будут обслуживать военнообязанных.

Напомним, военнообязанные, признанные ограниченно пригодными к военной службе до 4 мая 2024 года, должны пройти повторное медицинское освидетельствование до 4 февраля 2025 года. Однако если они не получат повестку на прохождение ВВК до 5 февраля, они не будут объявлены в розыск.

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