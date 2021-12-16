ВР приняла закон о трансплантации: оформить согласие на передачу органов можно будет через "Дію"

ВР приняла закон о трансплантации: оформить согласие на передачу органов можно будет через "Дію"

Авторы документа убеждены, что закон будет способствовать повышению эффективности и увеличению количества операций по трансплантации.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о трансплантации и донорстве органов. Соответствующее решение было поддержано 305 народными депутатами.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Авторы документа убеждены, что закон будет способствовать повышению эффективности и увеличению количества операций по трансплантации. Это позволит спасти жизнь больше украинцев.

В законе закреплены следующие нормы:

возможность оформить через портал "Дія" прижизненное согласие на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти;

на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти; Исключается понятие "полномочного представителя" , которого можно было назначить при жизни, чтобы в случае смерти он принял решение о согласии или несогласии на извлечение органов для трансплантации. Если человек при жизни лично принимает такое решение, он может подать соответствующее заявление, в том числе и в электронной форме ;

, которого можно было назначить при жизни, чтобы в случае смерти он принял решение о согласии или несогласии на извлечение органов для трансплантации. Если человек при жизни лично принимает такое решение, он может подать соответствующее заявление, в том числе и в ; Совершенствование алгоритма подбора пары донор-реципиент . Это позволит системе подбирать пары донор-реципиент с наилучшим прогнозом приживания донорского органа;

. Это позволит системе донор-реципиент с наилучшим прогнозом приживания донорского органа; Гармонизация законодательства с европейскими законами;

Вовлечение представителей религиозных организаций в популяризацию вопросов трансплантации;

Продолжение до декабря 2023 года пилотного проекта по трансплантации, в котором все операции оплачиваются Минздравом.

Напомним, что в Украине за этот год уже сделали 22 пересадки сердца.

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