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ВР приняла закон о трансплантации: оформить согласие на передачу органов можно будет через "Дію"

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ВР приняла закон о трансплантации: оформить согласие на передачу органов можно будет через "Дію"

Фото: facebook.com/surgery.org.ua

Авторы документа убеждены, что закон будет способствовать повышению эффективности и увеличению количества операций по трансплантации.

Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о трансплантации и донорстве органов. Соответствующее решение было поддержано 305 народными депутатами.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Авторы документа убеждены, что закон будет способствовать повышению эффективности и увеличению количества операций по трансплантации. Это позволит спасти жизнь больше украинцев.

В законе закреплены следующие нормы:

  • возможность оформить через портал "Дія" прижизненное согласие на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти;
  • Исключается понятие "полномочного представителя", которого можно было назначить при жизни, чтобы в случае смерти он принял решение о согласии или несогласии на извлечение органов для трансплантации. Если человек при жизни лично принимает такое решение, он может подать соответствующее заявление, в том числе и в электронной форме;
  • Совершенствование алгоритма подбора пары донор-реципиент. Это позволит системе подбирать пары донор-реципиент с наилучшим прогнозом приживания донорского органа;
  • Гармонизация законодательства с европейскими законами;
  • Вовлечение представителей религиозных организаций в популяризацию вопросов трансплантации;
  • Продолжение до декабря 2023 года пилотного проекта по трансплантации, в котором все операции оплачиваются Минздравом.

Напомним, что в Украине за этот год уже сделали 22 пересадки сердца.

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