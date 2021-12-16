ВР приняла закон о трансплантации: оформить согласие на передачу органов можно будет через "Дію"

Авторы документа убеждены, что закон будет способствовать повышению эффективности и увеличению количества операций по трансплантации.
Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о трансплантации и донорстве органов. Соответствующее решение было поддержано 305 народными депутатами.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Авторы документа убеждены, что закон будет способствовать повышению эффективности и увеличению количества операций по трансплантации. Это позволит спасти жизнь больше украинцев.
В законе закреплены следующие нормы:
- возможность оформить через портал "Дія" прижизненное согласие на пожертвование органов для трансплантации в случае смерти;
- Исключается понятие "полномочного представителя", которого можно было назначить при жизни, чтобы в случае смерти он принял решение о согласии или несогласии на извлечение органов для трансплантации. Если человек при жизни лично принимает такое решение, он может подать соответствующее заявление, в том числе и в электронной форме;
- Совершенствование алгоритма подбора пары донор-реципиент. Это позволит системе подбирать пары донор-реципиент с наилучшим прогнозом приживания донорского органа;
- Гармонизация законодательства с европейскими законами;
- Вовлечение представителей религиозных организаций в популяризацию вопросов трансплантации;
- Продолжение до декабря 2023 года пилотного проекта по трансплантации, в котором все операции оплачиваются Минздравом.
Напомним, что в Украине за этот год уже сделали 22 пересадки сердца.
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