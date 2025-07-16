ВР признала депортированными выселенных из Польши украинцев в 1944-1951 гг.: какие льготы они получат

Верховная Рада / © Associated Press

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Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, признающий украинцев, принудительно переселенных с территории Закерзонья в 1944-1951 годах, депортированными.

Об этом сообщила народная депутат Украины Ирина Геращенко.

Принудительное переселение этнических украинцев с территории Польши в 1944-1951 годах в УССР, наконец, официально признали депортацией — незаконным и преступным действием, нарушавшим права человека.

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Что предполагает документ

статус депортированных лиц и их потомков;

гарантии государственной поддержки, включая социальные льготы, медицинское обслуживание, сохранение исторической памяти;

обязанность государства чтить память об этих депортациях.

«Это восстановление исторической справедливости в отношении украинцев, принудительно переселенных с территории Закерзонья, Холмщины, Лемковщины, Подляшья и Надсяння», — отметила Геращенко.

Отметим, что в первом чтении этот законопроект Верховная Рада приняла еще 24 сентября 2021 года.

Напомним, что в течение 1944-1951 годов, в рамках так называемого «обмена территориями» между УССР и Польской народной республикой украинское местное население Холмщины, Подлясья, Надсяния и Лемковщины было депортировано в УССР, а то небольшое количество оставшихся украинцев — депортировали в западные регионы Польши 1947 года в ходе операции «Висла».

Почти 700 тысяч украинцев депортировали в течение 1944-1951 годов из этнических украинских земель, оказавшихся в составе Польши, в УССР.

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© Википедия

В ходе акции «Висла» (1947) около 150 тысяч украинцев депортировали на северные и северо-западные территории Польши.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о признании 11 июля «днем памяти» о «жертвах геноцида, совершенном ОУН и УПА» в годы Второй мировой войны.

Заметим, говоря о признании вины украинцами в 1943 году, Варшава не упоминает о польско-украинской войне 1918-19 годов, предвоенной пацификации украинцев, нападениях на украинские села на Холмщине и Надсянне 1941-1944 годов.